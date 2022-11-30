Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае построят пять водозаборов до 2024 года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-postroyat-pyat-vodozaborov-do-2024-goda
В Краснодарском крае построят пять водозаборов до 2024 года
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом на совещании по организации водоснабжения и водоотведения 30 ноября сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, водозаборы построят по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«До 2024 года в регионе планируем построить пять водозаборов — в Горячем Ключе, Крыловском, Каневском, Темрюкском и Ленинградском районах», — сказал Вениамин Кондратьев.

В Горячем Ключе водозабор готов на 95%. Его сдадут к концу года, остальные районы идут по графику, сообщил министр ТЭК и ЖКХ Кубани Андрей Прошунин.

За последние несколько лет благодаря участию в федеральных и региональных программах в два раза сократилось число жалоб от жителей по вопросам водоснабжения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Темрюке начали строить водоочистные сооружения мощностью 14 тыс. куб. метров в сутки.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Гордума одобрила кандидатуры на посты вице-мэра Краснодара и глав департаментов
Гордума одобрила кандидатуры на посты вице-мэра Краснодара и глав департаментов
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
В Краснодарском крае Jaguar сбил 39-летнюю женщину с коляской
В Краснодарском крае Jaguar сбил 39-летнюю женщину с коляской
«Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
«Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
  2. Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
  3. В России минимальная цена на тихие вина может составить менее 239 рублей
  4. В Геленджике на Тонком мысе планируют построить парк площадью 11 гектаров
  5. Нож и поджог: в Новороссийске жильцы многоэтажки воюют против магазина на первом этаже
  6. В горах Сочи планируют построить канатную дорогу гондольного типа
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях