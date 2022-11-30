В Краснодарском крае построят пять водозаборов до 2024 года

Об этом на совещании по организации водоснабжения и водоотведения 30 ноября сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, водозаборы построят по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«До 2024 года в регионе планируем построить пять водозаборов — в Горячем Ключе, Крыловском, Каневском, Темрюкском и Ленинградском районах», — сказал Вениамин Кондратьев.

В Горячем Ключе водозабор готов на 95%. Его сдадут к концу года, остальные районы идут по графику, сообщил министр ТЭК и ЖКХ Кубани Андрей Прошунин.

За последние несколько лет благодаря участию в федеральных и региональных программах в два раза сократилось число жалоб от жителей по вопросам водоснабжения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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