В Сочи планируют реализовать 60 инвестпроектов комплексного развития территорий

О развитии внутригородских районов курорта 12 декабря рассказал мэр Сочи Андрей Прошунин на пресс-конференции в ТАСС.

Глава города отметил, что на курорте рассматривают комплексное развитие территорий с учетом социальных нагрузок. В Сочи четыре района. Власти курорта работают с комитетом Госдумы и Министерством строительства РФ над созданием плана.

«Законом не определен документ, но он имеет очень хорошую подложку. Это генеральный план и план землепользования и застройки. Когда документ появится, можно будет говорить более детально», — отметил мэр.

При этом он подчеркнул, что у Сочи есть около 60 инвестиционных проектов, 44 из них в туриндустрии.

«Я могу ошибиться с точной суммой, но это порядка 600-700 млрд рублей. И самое главное, это около 30 тыс. рабочих мест. Я очень хотел бы, чтобы задуманные инвестиционные проекты мы реализовали в своем городе», — пояснил Прошунин.

Читайте также: территорию Сочинского нацпарка планируют увеличить на 2,5 тыс. гектаров.

Подпишись, здесь всегда интересно.