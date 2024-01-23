В Сочи планируют расселить 50 аварийных домов по нацпроекту

Глава города-курорта Алексей Копайгородский 23 января провел рабочее совещание.

«Почти 1 тыс. сочинцев скоро смогут переехать в благоустроенные квартиры из ветхого и аварийного жилого фонда. Расселить 50 домов по региональной адресной программе в этом году планируем по нацпроекту «Жилье и городская среда», — сказал Копайгородский.

Жители 9 многоэтажек, пострадавших в результате ЧС, сейчас размещены в ПВР. Их планируют переселить в строящееся социальное жилье, которое возводится в Центральном внутригородском районе. Кроме того, участки для строительства новых объектов уже подобрали в Хостинском и Адлерском районах.

В 2023 году по муниципальному контракту снесли 12 расселенных многоэтажек. Также разработали проекты организации демонтажа аварийных домов на улице Мацестинской, 8 и 26 и в переулке Рабочем, 28.

Механизмы решения по аварийным домам, не вошедшим в адресную программу расселения, прорабатывают администрация курорта вместе с краевыми и федеральными ведомствами, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Читайте также: в Краснодаре за год снесли более 1,1 тыс. незаконных построек.