Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодаре за год снесли более 1,1 тыс. незаконных построек

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-za-god-snesli-bolee-1-1-tys-nezakonnyh-postroek
В Краснодаре за год снесли более 1,1 тыс. незаконных построек
Фото телеканала "Краснодар"

Больше всего демонтировали гаражей — 841 незаконную конструкцию.

Также под снос попали 146 торговых точек, в том числе точки быстрого питания и продаж овощей и фруктов.

«В общее количество демонтированных временных конструкций вошли также ограждения и прочие сооружения. Отмечу, что в 2023 году убрали еще почти 1,5 тыс. рекламных конструкций, которые портили облик города», — отметил начальник управления муниципального контроля Михаил Дагбаш.

Кроме того, по решению суда снесли 68 капитальных строений. Все они строились без соответствующих разрешений, а больше половины использовались не по назначению, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: двухэтажный самострой на берегу Азовского моря снесли в Славянском районе.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях