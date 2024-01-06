В Краснодаре за год снесли более 1,1 тыс. незаконных построек

Больше всего демонтировали гаражей — 841 незаконную конструкцию.

Также под снос попали 146 торговых точек, в том числе точки быстрого питания и продаж овощей и фруктов.

«В общее количество демонтированных временных конструкций вошли также ограждения и прочие сооружения. Отмечу, что в 2023 году убрали еще почти 1,5 тыс. рекламных конструкций, которые портили облик города», — отметил начальник управления муниципального контроля Михаил Дагбаш.

Кроме того, по решению суда снесли 68 капитальных строений. Все они строились без соответствующих разрешений, а больше половины использовались не по назначению, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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