Двухэтажный самострой на берегу Азовского моря снесли в Славянском районе

Незаконно построенное здание находилось в урочище Верхние Кучугуры — между Темрюкским заливом и морским сбросным каналом.

Администрация Славянского района через суд добилась сноса двухэтажного самостроя на берегу Азовского моря. Собственника обязали снести здание за своей счет. Однако он не торопился исполнять решение суда. Последнее время он живет в Свердловской области.

Ему направили требование Славянского городского суда о сносе строения по месту жительства и привлекли к административной ответственности за неисполнение требований неимущественного характера.

После этого владелец здания выполнил работы по демонтажу двухэтажного самостроя в Верхних Кучугурах за свой счет, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

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