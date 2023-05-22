Суд требует снести самострои на базе отдыха в Краснодарском крае, где львица напала на ребенка

Речь идет о базе отдыха в Успенском районе. Осенью 2018 года на ее территории львица по кличке Кети напала на четырехлетнюю девочку, которая сидела с мамой в первом ряду.

После этого инцидента правоохранительные и надзорные органы провели проверку на базе отдыха и выявили, что предприниматель незаконно построил на двух арендуемых участках здания: несколько домов для отдыха и домик рыбака, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Успенский районный суд обязал власти муниципалитета принять меры к сносу самостроев на территории двух арендуемых участков. Однако предприниматель до сих пор не снес домики на базе отдыха и продолжает зарабатывать на них.

При этом администрация Успенского района долгое время не предпринимала никаких мер для сноса самостроев. За это местные власти оштрафовали на 30 тыс. рублей. Чиновников предупредили об уголовной ответственности за неисполнение приговора суда.

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