Трехэтажную гостиницу-самострой начали сносить в Анапе

Здание гостиницы высотой в три этажа и общей площадью в 1 тыс. кв. м в Джеметинском проезде незаконно построил местный предприниматель.

Мэрия через суд потребовала его снести. Арбитражный суд Краснодарского края признал гостиницу самостроем и вынес решение о ее демонтаже. Однако собственник здания отказался сносить его самостоятельно, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Мэрия Анапы за свой счет наняла подрядную организацию, которая уже начала снос недостроенной гостиницы. В ближайшее время расходы взыщут с владельца здания. Демонтаж гостиницы-самостроя находится на контроле судебных приставов.

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