Трехэтажную гостиницу-самострой начали сносить в Анапе
Общество
18.04.2023 11:30
Здание гостиницы высотой в три этажа и общей площадью в 1 тыс. кв. м в Джеметинском проезде незаконно построил местный предприниматель.
Мэрия через суд потребовала его снести. Арбитражный суд Краснодарского края признал гостиницу самостроем и вынес решение о ее демонтаже. Однако собственник здания отказался сносить его самостоятельно, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.
Мэрия Анапы за свой счет наняла подрядную организацию, которая уже начала снос недостроенной гостиницы. В ближайшее время расходы взыщут с владельца здания. Демонтаж гостиницы-самостроя находится на контроле судебных приставов.
Читайте также: в Краснодаре начали сносить самострой на улице 9-й Тихой. К работам приступили утром 3 марта. Самострой площадью 500 кв. м собственник участка возвел без разрешительных документов.
Популярные новости
- Трамвай Краснодара: новейшая история, маршруты и где ждать новые ветки
- Концертную площадку Red Arena в Красной Поляне «переименовали» в Buzova Arena
- Путин съездил в Донбасс и посетил штабы группировок войск «Днепр» и «Восток»
- Могилы с QR-кодами могут появиться на Всесвятском кладбище в Краснодаре
- Голкипер ФК «Краснодар» вошел в топ-3 самых дорогих футболистов РПЛ
- С 28 апреля ограничат движение грузовиков по выходным дням на трассе от Горячего Ключа до Джубги