В Сочи планируют построить тематический парк «Союзмультфильма»
Сейчас киностудия ведет переговоры с администрацией курорта. Об этом сообщил коммерческий директор «Союзмультфильма» Владимир Чибисов в ходе форума «Горы. Туризм. Бизнес».
«Союзмультпарк» планировали открыть в Геленджике на территории около 2 га. Но переговоры приостановили, потому что участок не смогли согласовать с минприроды края.
«Мы сейчас ведем активные переговоры в Сочи, возможно, там быстрее появится парк. С представителями департамента инвестиционной предпринимательской политики Сочи разговариваем о том, чтобы найти локацию в городе и сделать маленький «Союзмультпарк», — рассказал Владимир Чибисов.
Парк планируют обустроить на территории в 5 тыс. кв. м. Там разместят аттракционы, сцену и семейное кафе. Сроки будут зависеть от согласования с местными властями, отметил Чибисов.
«Мы работаем быстро, у нас согласование площадки, разработка концепции и дизайн-проекта занимает полгода, дальше этап строительных работ. Здесь прогнозировать сложно, все зависит от объема, от площадки», — сказал коммерческий директор «Союзмульфильма».
Проект планируют реализовать через механизм государственно-частного партнерства, сообщает РБК.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи и Краснодаре в 2023 году планируют открыть «Союзмульткафе».
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве дороги между Красной Поляной и Архызом
- «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Сочи прочистят водоприемники, из-за которых во время ливней топит улицу Тимирязева
- В Краснодаре троллейбус № 10 и автобус № 9 спустя четыре месяца вернулись на улицу Октябрьскую