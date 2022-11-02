В Сочи планируют построить тематический парк «Союзмультфильма»

Фото souzmultpark.ru

Сейчас киностудия ведет переговоры с администрацией курорта. Об этом сообщил коммерческий директор «Союзмультфильма» Владимир Чибисов в ходе форума «Горы. Туризм. Бизнес».

«Союзмультпарк» планировали открыть в Геленджике на территории около 2 га. Но переговоры приостановили, потому что участок не смогли согласовать с минприроды края.

«Мы сейчас ведем активные переговоры в Сочи, возможно, там быстрее появится парк. С представителями департамента инвестиционной предпринимательской политики Сочи разговариваем о том, чтобы найти локацию в городе и сделать маленький «Союзмультпарк», — рассказал Владимир Чибисов.

Парк планируют обустроить на территории в 5 тыс. кв. м. Там разместят аттракционы, сцену и семейное кафе. Сроки будут зависеть от согласования с местными властями, отметил Чибисов.

«Мы работаем быстро, у нас согласование площадки, разработка концепции и дизайн-проекта занимает полгода, дальше этап строительных работ. Здесь прогнозировать сложно, все зависит от объема, от площадки», — сказал коммерческий директор «Союзмульфильма».

Проект планируют реализовать через механизм государственно-частного партнерства, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи и Краснодаре в 2023 году планируют открыть «Союзмульткафе».