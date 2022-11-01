В Сочи и Краснодаре в 2023 году планируют открыть «Союзмульткафе»

Фото vk.com/souzmultpark.vdnh

Сейчас ведутся переговоры с потенциальными партнерами. Об этом сообщил коммерческий директор «Союзмультфильм» Владимир Чибисов в ходе форума «Горы. Туризм. Бизнес».

Уже разработано три концепции кафе — космическая тема, экотема с «Простоквашино» и концепция джунглей по мультфильмам «Маугли», «38 попугаев» и «Зебра в клеточку».

«Союзмульткафе» — это франшиза, которую мы совсем недавно запустили. Задумались об этом год назад, и все это время ее упаковывали, прорабатывали концепции кафе. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими партнерами, в частности, в Сочи и Краснодаре. В зависимости от локации, концепции, которая будет выбрана, будем уже конкретно обсуждать коммерческие условия», — рассказал Владимир Чибисов.

В кафе планируют обустроить детскую игровую зону, тихую зону и отдельные комнаты для праздничных мероприятий, сообщает «РБК Краснодар».

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