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В сети опубликовали финальный трейлер полнометражного фильма «Чебурашка»

Культура
26.10.2022 15:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-seti-opublikovali-finalnyj-trejler-polnometrazhnogo-filma-cheburashka
В сети опубликовали финальный трейлер полнометражного фильма «Чебурашка»
Кадр из видео ютуб-канала Central Partnership

Трейлер фильма, посвященного герою книг Эдуарда Успенского, опубликовали 26 октября.

Официальный трейлер опубликован на YouTube. Производством занимаются студии Yellow, Black and White и Start при участии киностудии «Союзмультфильм», телеканалов Россия (ВГТРК) и СТС. Релиз картины запланирован на 1 января 2023 года, возрастное ограничение — 6+.

«Мохнатого непоседливого зверька из далекой апельсиновой страны ждут удивительные приключения в тихом приморском городке, где ему предстоит найти себе имя, дом и самое главное — друзей», — сообщает пресс-служба кинокомпании Central Partnership в социальной сети «ВКонтакте».

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