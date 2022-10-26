В сети опубликовали финальный трейлер полнометражного фильма «Чебурашка»
Культура
26.10.2022 15:15
Трейлер фильма, посвященного герою книг Эдуарда Успенского, опубликовали 26 октября.
Официальный трейлер опубликован на YouTube. Производством занимаются студии Yellow, Black and White и Start при участии киностудии «Союзмультфильм», телеканалов Россия (ВГТРК) и СТС. Релиз картины запланирован на 1 января 2023 года, возрастное ограничение — 6+.
«Мохнатого непоседливого зверька из далекой апельсиновой страны ждут удивительные приключения в тихом приморском городке, где ему предстоит найти себе имя, дом и самое главное — друзей», — сообщает пресс-служба кинокомпании Central Partnership в социальной сети «ВКонтакте».
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