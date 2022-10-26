В сети опубликовали финальный трейлер полнометражного фильма «Чебурашка»

Кадр из видео ютуб-канала Central Partnership

Трейлер фильма, посвященного герою книг Эдуарда Успенского, опубликовали 26 октября.

Официальный трейлер опубликован на YouTube. Производством занимаются студии Yellow, Black and White и Start при участии киностудии «Союзмультфильм», телеканалов Россия (ВГТРК) и СТС. Релиз картины запланирован на 1 января 2023 года, возрастное ограничение — 6+.

«Мохнатого непоседливого зверька из далекой апельсиновой страны ждут удивительные приключения в тихом приморском городке, где ему предстоит найти себе имя, дом и самое главное — друзей», — сообщает пресс-служба кинокомпании Central Partnership в социальной сети «ВКонтакте».

Читайте также: подростки из Краснодарского края сыграли в драме с Иваном Охлобыстиным.