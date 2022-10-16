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В Сочи планируют построить школу на 550 мест в селе Детляжка

Общество
16.10.2022 14:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-planiruyut-postroit-shkolu-na-550-mest-v-sele-detlyazhka
В Сочи планируют построить школу на 550 мест в селе Детляжка
Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

По просьбам жителей в селе Детляжка построят школу, центр допобразования и поликлинику. Об этом 16 октября сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Новая школа рассчитана на 550 мест, а центр дополнительного образования — на 470 учащихся. Кроме того, запланировано строительство поликлиники на 200 посещений в смену.

На следующий год запланированы общественные слушания, на которых представят проект.

«В следующем году проведем, если проект поддержат — начнем строительство. Диалог с горожанами налажен. Здесь сейчас создают органы ТОС, все вопросы будем решать согласно совместно разработанному с нашими жителями графику», — написал Копайгородский в Telegram.

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