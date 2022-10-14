В Горячем Ключе по нацпроекту построят учебный корпус на 425 мест
Общество
14.10.2022 11:23
Блок основного и среднего образования возводят на территории школы № 4 по нацпроекту «Образование». Завершить строительство планируют в 2023 году.
Сейчас рабочие возводят подпорные стены, обустраивают свайное поле, устанавливают пожарные резервуары и прокладывают сети наружной канализации.
В новом учебном корпусе разместят учебные кабинеты, библиотечно-информационный центр, пищеблок с обеденным залом на 225 мест. Также планируют оборудовать тренажерный зал, медблок и кабинет психолога. Новый корпус соединят со школой № 4 переходной галереей на уровне второго этажа.
Всего в следующем году в крае планируются строительство 19 школ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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