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В Краснодаре заключили договор на строительство школы в станице Елизаветинской

Общество
13.10.2022 14:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zaklyuchili-dogovor-na-stroitelstvo-shkoly-v-stanitse-elizavetinskoj
В Краснодаре заключили договор на строительство школы в станице Елизаветинской
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Завершить строительство школы на 616 мест в станице Елизаветинской планируют до конца 2024 года. В октябре текущего года администрация Краснодара заключила контракт с подрядчиком, и в ближайшее время он приступит к подготовительным работам на стройплощадке.

Школу построят в рамках краевой госпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры». Трехэтажное здание займет площадь порядка 15 тыс. кв. м. В нем разместят учебные классы, медкабинет, обеденный, спортивный, читальный и два актовых зала, кабинеты психолога, логопеда и соцпедагога.

На территории школы планируются зоны для проведения торжеств и отдыха, спортплощадка, футбольное поле, беговая дорожка, площадка для прыжков в длину и высоту, волейбольная и баскетбольная площадки.

Школы и детсады на Кубани возводят по краевым госпрограммам, а также по нацпроектам «Демография» и «Образование». С 2015 года в крае построили 67 школ и 164 детсада. До конца 2024 года планируют завершить строительство 29 учебных учреждений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: компании «ПроШкола» подтвердили финансирование на строительство двух школ в Краснодарском крае.

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