Компании «ПроШкола» подтвердили финансирование на строительство 2 школ в Краснодарском крае

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Школы построят в Армавире и Новороссийске в рамках государственно-частного партнерства.

Госкорпорация «ВЭБ.РФ» и ПАО Сбербанк одобрили компаниям группы «ПроШкола» финансирование на строительство школы на 1 тыс. 550 мест на улице Заполярной в Армавире и на 1. тыс. 500 мест на улице Котанова в Новороссийске. Школы примут детей уже 1 сентября 2024 года.

«Новые места в школах будут созданы с использованием механизма государственно-частного партнерства (концессионных соглашений). ВЭБ.РФ также одобрил возможность финансировать удорожание проектов строительства ряда школ, связанное с ростом базовых цен на строительство и материалы. Соответствующие изменения должны быть внесены в концессионные соглашения по ряду проектов», — сказала гендиректор компании «ПроШкола» Алиса Денисова.

Первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась сообщил о том, что в рамках концессий с компанией «ПроШкола» в регионе построят еще 3 школы — на 1 тыс. 550 мест в Анапе, на 1 тыс. 100 мест в Новороссийске и на 1 тыс. 100 мест в поселке Заветном в Армавире. Он отметил, что благодаря механизму государственно-частного партнерства, удается быстрее вводить новые объекты и решать проблему нехватки мест в школах. Финансирование идет частично за счет гранта из средств федерального, краевого и местного бюджетов. Также привлекаются деньги института развития — ВЭБ.РФ и Сбербанка.

Всего с участием компании «ПроШкола» в 2023-2024 годах на Кубани запустят 5 школ на 6 тыс. 800 мест. В этом году уже профинансировано строительство 2 школ на 705 млн рублей, из них 644 млн рублей — средства федерального бюджета, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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