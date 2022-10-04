На востоке Краснодара в 2023 году появится почти 3 тыс. новых мест в школах

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Три новые школы строят в поселках Знаменском и Новознаменском под Краснодаром. Учебные заведения на территории ЖК «Родные просторы», на улице Первомайской, 4/1 и на улице Демидовской, 63 суммарно смогут принять 2 тыс. 950 учеников в смену.

Новые школы помогут снять нагрузку со школ № 83 и № 84 в Комсомольском микрорайоне. Кроме того, они позволят минимизировать необходимость подвоза детей из этой части пригорода.

Строительство школы на 1 тыс. 550 мест на территории ЖК «Родные просторы» начали в декабре 2020 года. В настоящее время ведут работы по отделке помещений и фасада. Благоустраивают территорию и строят стадион. Завершить строительно-монтажные работы на объекте планируют до конца года.

Школа на улице Первомайской, 4/1 рассчитана на 1 тыс. 100 мест. К строительству приступили в ноябре прошлого года по нацпроекту «Образование». Планируемый срок завершения работ — третий квартал 2023 года.

Также по нацпроекту стартовало строительство школы на 300 мест на улице Демидовской. Объект планируют завершить во втором квартале 2023 года.

Узнать обо всех строящихся и проектируемых соцобъектах можно на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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