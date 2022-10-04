В Новокубанске для школы № 23 построили корпус на 400 мест

Видео канала «Кубань 24»

Новое трехэтажное здание для начальных классов сейчас подготавливают к работе. Его возвели по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева.

Новостройку окружили спортивные и детские площадки, веревочный парк и зеленые зоны. Внутри нового корпуса предусмотрели просторные классы, оснащенные современными мебелью и техникой. Яркие диваны, кресла и шахматные уголки появились на каждом этаже здания. В пищеблоке установили лучшее отечественное оборудование. Столовая здесь рассчитана на 200 мест.

Кроме того, в корпусе есть свой мини-кинотеатр, он же конференц-зал. Учащиеся 1–4 классов будут заниматься в одну смену.

«Вторая смена освобождается для творчества, работы в кружках. Все формы занятости во второй половине дня дети будут осваивать», — сказал Валерий Притула, директор школы № 23 имени Надежды Шабатько Новокубанска.

На строительство и оснащение нового корпуса школы в Новокубанске в рамках нацпроекта «Образование» выделили около 480 млн рублей. Планируется, что первые уроки в новых помещениях начнутся уже в начале ноября.

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