В Сочи планируют построить 12 яхтенных марин
Общество
17.11.2022 18:22
Строительство объектов предусмотрено концепцией развития яхтенной инфраструктуры на побережье Черного и Азовского морей.
Об этом 17 ноября сообщил эксперт Морской коллегии при правительстве РФ Николай Гришин в ходе Сочинского культурно-инвестиционного форума.
«Это 12 марин, которые, с нашей точки зрения, обеспечат очень интересную среду, которая будет предназначена не только для яхтсменов, но и для всех тех, кто хочет познакомиться с морем и увидеть интересные решения, которые будут созданы в береговой зоне», — цитирует Гришина ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Сочи планировали построить четыре яхтенные марины. По замыслу администрации, они станут центрами развития водных видов спорта. Там можно будет проводить регаты международного уровня и соревнования парусного спорта.
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