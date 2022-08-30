В Сочи построят четыре яхтенные марины
Новые марины планируют разместить в самом Сочи, в Лазаревском и Адлерском районах. Об этом рассказал глава города Алексей Копайгородский.
По замыслу властей, новые яхтенные марины станут центрами развития водных видов спорта. На них можно будет проводить регаты международного уровня и соревнования парусного спорта.
Глава Сочи Алексей Копайгородский сказал, что строительство входит в концепцию развития яхтенного туризма края.
«Планируется строительство четырех новых марин: «Южный риф» в Адлере, «Каньон Прохладный» в поселке Головинка, «Водопадная» в Совет-Квадже, «Лазаревская» в поселке Лазаревское», — сообщил Копайгородский.
Акватория Сочи — наиболее развитый центр яхтенного туризма на побережье Кавказа. Сейчас эксплуатируются «Сочи Гранд Марина» на 300 мест и Имеретинский порт на 70 мест, сообщает ТАСС.
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