В Сочи планируют в два раза увеличить объем производства форели

Красную рыбу в городе-курорте разводят в акваферме, оборудованной 12 садками. Ферма находится в районе Хосты на удалении 5 км от берега и работает с 2021 года.

В прошлом году на сочинской акваферме вырастили 650 т. черноморской форели. За сезон 2022-23 специалисты планируют получить около 2 тыс. т. готовой продукции. Для этого предприниматель заключил договор на монтаж еще одной фермы из 12 садков общим объемом 2,5 тыс. т. рыбы. Планируется, что она начнет работать уже этой осенью.

«Отрасль очень перспективная. В течение 15 лет наш город при правильном курсе развития сможет выйти на ежегодное производство 50 тыс. т. и закрыть половину от имеющегося дефицита в России», — сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский во время посещения аквафермы.

Эксперты отрасли отмечают, что в последнее время в стране возник дефицит посадочного материала форели. Большую часть мальков в Сочи доставляют из Северной Осетии, остальную дает местное форелевое хозяйство. Предприятие планирует построить одно или несколько мальковых хозяйств общей мощностью 4 тыс. т в год, а также рыбоперерабатыващий завод.

Сейчас на акваферме трудятся около 100 сотрудников. После выхода на проектную мощность предприятие даст городу примерно 1,5 тыс. новых рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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