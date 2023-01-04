Производство форели в Краснодарском крае увеличилось в 2,5 раза

Об этом сообщил вице-губернатор Кубани Андрей Коробка. Резкого увеличения объемов производства форели в регионе удалось достичь в 2022 году.

«Общее производство форели в крае составило более 1,2 тыс. т., что фактически в 2,5 раза больше уровня 2021 года», — сказал Коробка.

Он добавил, что одно из предприятий реализовало крупный проект по выращиванию форели в морских садках. Для этого в пользование предоставили участки в акватории Черного моря общей площадью 2,8 тыс. га. В ушедшем году этому предприятию удалось вырастить более 650 т. форели, сообщает ТАСС.

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