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В 2022 году производство молока в Краснодарском крае увеличилось на 6%

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2022-godu-proizvodstvo-moloka-v-krasnodarskom-krae-uvelichilos-na-6
В 2022 году производство молока в Краснодарском крае увеличилось на 6%
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В целом в сфере животноводства на Кубани наблюдается положительная динамика. Так, за этот год численность крупного рогатого скота нарастили до 565 тыс. голов, рассказал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

«Ведем активную работу по замене низкопродуктивного поголовья коров на высокопродуктивное. Средняя продуктивность каждой коровы сейчас — 9 т молока. В итоге производство молока выросло до 1,6 млн т молока и 600 тыс т. мяса», – сообщил Коробка.

Вице-губернатор добавил, что в этом году в Каневском районе начал работать молочный комплекс на 3 тыс. коров и роботизированная ферма в Тбилисском районе. В Каневском и Павловском районах продолжают строить молочные комплексы.

Кубань одной из первых в РФ начала внедрять систему геномной селекции. В регионе создали базу животных с наилучшим генетическим потенциалом. На ее основе планируют сформировать качественное племенное стадо, которое будут поставлять на товарные фермы в качестве замены малоценных и неэффективных животных, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Тимашевском районе агрофирма по нацпроекту увеличила производство молока на 11%. В течение полугода на предприятии оптимизировали процесс производства молока.

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