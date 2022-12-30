В 2022 году производство молока в Краснодарском крае увеличилось на 6%
В целом в сфере животноводства на Кубани наблюдается положительная динамика. Так, за этот год численность крупного рогатого скота нарастили до 565 тыс. голов, рассказал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.
«Ведем активную работу по замене низкопродуктивного поголовья коров на высокопродуктивное. Средняя продуктивность каждой коровы сейчас — 9 т молока. В итоге производство молока выросло до 1,6 млн т молока и 600 тыс т. мяса», – сообщил Коробка.
Вице-губернатор добавил, что в этом году в Каневском районе начал работать молочный комплекс на 3 тыс. коров и роботизированная ферма в Тбилисском районе. В Каневском и Павловском районах продолжают строить молочные комплексы.
Кубань одной из первых в РФ начала внедрять систему геномной селекции. В регионе создали базу животных с наилучшим генетическим потенциалом. На ее основе планируют сформировать качественное племенное стадо, которое будут поставлять на товарные фермы в качестве замены малоценных и неэффективных животных, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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