В Сочи планируют направить около 27 млрд рублей на строительство школ и детских садов

Фото пресс-службы администрации Сочи

В 2022 году на строительство и ремонт образовательных учреждений направили 2,6 млрд рублей. Всего в бюджете города доля отрасли образования составляет 28% — 7,5 млрд рублей.

Планируемый объем финансирования отрасли до 2025 года — около 27 млрд рублей. Об этом шла речь на совещании в формате «Финансовый час» под руководством главы города Алексея Копайгородского.

По словам мэра Сочи, стратегическая задача курорта — сделать упор на проектирование детских садов и школ.

«Нужен четкий контроль освоения средств, выделенных на строительство и ремонт учреждений образования. Для этого требуется пересмотреть обязанности заказчика. Продолжим обновлять и модернизировать спортивные ядра в объектах образования», — сказал Копайгородский.

Отрасль образования в Сочи по 11 показателям демонстрирует положительную динамику. Курорт участвует в четырех мероприятиях федеральной госпрограммы «Развитие образования» — строительство школ, капремонт спортзалов, питание в начальных классах и компенсации сельским педагогам. В гимназии № 6 к 2023 году планируют создать «Кванториум».

По краевой госпрограмме «Развитие образования» Сочи участвует в 9 мероприятиях из 11. Кроме того, уже направлена заявка на участие в программе Краснодарского края «Доступная среда», сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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