В Краснодаре завершают строительство детсада в переулке Элеваторном

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новый детский сад в Центральном округе Краснодара рассчитан на 160 мест. Учреждение возводят по региональной госпрограмме «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».

Двухэтажное здание в переулке Элеваторном занимает площадь более 5 тыс. кв. м. Там разместят восемь групп, в каждой из которых будет по 20 детей. Также оборудуют музыкальный и физкультурный залы, столовую, медкабинет и процедурную. На территории детского сада построят игровые зоны и спортплощадки.

В настоящее время строительная готовность объекта — 89%. Уже завершается установка внутренних инженерных сетей, вентилируемого фасада, забора и теневых навесов. Рабочие выполняют устройство входных групп, внутреннюю отделку и благоустройство территории. Завершить работы планируют до конца года, сообщили в пресс-служба администрации Краснодарского края.

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