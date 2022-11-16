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В Краснодаре завершают строительство детсада в переулке Элеваторном

Общество
16.11.2022 12:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zavershayut-stroitelstvo-detsada-v-pereulke-elevatornom
В Краснодаре завершают строительство детсада в переулке Элеваторном
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новый детский сад в Центральном округе Краснодара рассчитан на 160 мест. Учреждение возводят по региональной госпрограмме «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».

Двухэтажное здание в переулке Элеваторном занимает площадь более 5 тыс. кв. м. Там разместят восемь групп, в каждой из которых будет по 20 детей. Также оборудуют музыкальный и физкультурный залы, столовую, медкабинет и процедурную. На территории детского сада построят игровые зоны и спортплощадки.

В настоящее время строительная готовность объекта — 89%. Уже завершается установка внутренних инженерных сетей, вентилируемого фасада, забора и теневых навесов. Рабочие выполняют устройство входных групп, внутреннюю отделку и благоустройство территории. Завершить работы планируют до конца года, сообщили в пресс-служба администрации Краснодарского края.

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