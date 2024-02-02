В Сочи пенсионеру дали 4 года колонии за рассылку непристойных видео с детьми

Хостинский районный суд признал 62-летнего мужчину виновным в распространении непристойных видеозаписей с участием несовершеннолетних.

Установлено, что пенсионер в 2022 году со своей страницы в соцсети, находил в интернете указанные видеозаписи и пересылал их другим пользователям. На пожилого мужчину завели уголовное дело.

Слушания проходили в закрытом режиме. На суде пенсионер свою вину не признал. Однако она была полностью подтверждена доказательствами.

Суд признал пенсионера виновным. Его приговорили к лишению свободы на четыре года. Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: в Новороссийске ищут пенсионера, который показывал детям свои половые органы.