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В Сочи пенсионеру дали 4 года колонии за рассылку непристойных видео с детьми

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-pensioneru-dali-4-goda-kolonii-za-rassylku-nepristojnyh-video-s-detmi
В Сочи пенсионеру дали 4 года колонии за рассылку непристойных видео с детьми
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Хостинский районный суд признал 62-летнего мужчину виновным в распространении непристойных видеозаписей с участием несовершеннолетних.

Установлено, что пенсионер в 2022 году со своей страницы в соцсети, находил в интернете указанные видеозаписи и пересылал их другим пользователям. На пожилого мужчину завели уголовное дело.

Слушания проходили в закрытом режиме. На суде пенсионер свою вину не признал. Однако она была полностью подтверждена доказательствами.

Суд признал пенсионера виновным. Его приговорили к лишению свободы на четыре года. Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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