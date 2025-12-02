В Сочи пенсионерка погибла под колесами грузовика

Смертельная авария произошла 2 декабря в 11:30 на улице Измайловской в селе Измайловка.

По предварительным данным, 50-летний местный житель за рулем грузового автомобиля Toyota Dyna двигался по улице Измайловской. Неподалеку от дома № 3 он сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

От полученных травм 82-летняя женщина скончалась на месте аварии. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

