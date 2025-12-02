В Армавире пьяный водитель без прав врезался в иномарку, пострадали двое

Авария, в которой пострадали два человека, произошла 1 декабря около 19:00 в районе 40 км трассы станица Отрадоольгинская — Новокубанск — Армавир.

По предварительным данным, 25-летний водитель «Лады Приоры не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Opel Astra, за рулем которого находился 49-летний мужчина.

Установлено, что прав на управление автомобилем у водителя отечественной легковушки не было — удостоверение он не получал. Кроме того, у мужчины имелись признаки опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался. За это в отношении нарушителя составили административный материал.

В результате ДТП водителя «Приоры» госпитализировали с травмами. Также пострадал его 32-летний пассажир. Ему назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

