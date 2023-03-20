В Сочи пенсионер ударил женщину палкой по лицу из-за выгула собаки
Происшествия
20.03.2023 10:10
Инцидент произошел накануне возле жилого дома на улице Садовой, 66 в Адлерском районе.
Очевидцы рассказали в соцсетях, что пенсионер подошел к женщине, которая выгуливала возле дома свою собаку и начал с ней ругаться. Во время конфликта он ударил ее по лицу палкой, разбив ей губу до крови.
«Сообщение зарегистрировали в отделе полиции Адлерского района. В настоящее время проводится проверка, устанавливают обстоятельства произошедшего», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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