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В Сочи пенсионер ударил женщину палкой по лицу из-за выгула собаки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-pensioner-udaril-zhenshhinu-palkoj-po-litsu-iz-za-vygula-sobaki
Фото t.me/realny_sochi

Инцидент произошел накануне возле жилого дома на улице Садовой, 66 в Адлерском районе.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что пенсионер подошел к женщине, которая выгуливала возле дома свою собаку и начал с ней ругаться. Во время конфликта он ударил ее по лицу палкой, разбив ей губу до крови.

«Сообщение зарегистрировали в отделе полиции Адлерского района. В настоящее время проводится проверка, устанавливают обстоятельства произошедшего», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: мужчина ударил женщину и облил ее пивом возле рынка в Анапе. Инцидент произошел утром 2 февраля возле Южного рынка на улице Астраханской.

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