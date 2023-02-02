Мужчина ударил женщину и облил ее пивом возле рынка в Анапе

Инцидент произошел утром 2 февраля возле Южного рынка на улице Астраханской.

Местная жительница обратилась в полицию с заявлением о нанесении телесных повреждений. По ее словам, на улице к ней подошел мужчина и ударил ее рукой по голове.

«Благодаря интеллектуальной системе видеонаблюдения «Купол», сотрудники полиции Анапы по горячим следам установили личность и задержали мужчину», — сообщает пресс-служба ОМВД Анапы.

Задержанного доставили в отдел полиции. По факту произошедшего проводят проверку.

В отделе полиции мужчина рассказал, что девушка якобы сама накинулась на него и показала неприличный жест после того, как он спросил у нее, сколько сейчас времени. По словам задержанного, ему пришлось самообороняться. Для этого он дал девушке пощечину и облил ее пивом.

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