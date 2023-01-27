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Краснодарец из ревности к бывшей любовнице ударил собутыльника ножом в грудь

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarets-iz-revnosti-k-byvshej-lyubovnitse-udaril-sobutylnika-nozhom-v-grud
Краснодарец из ревности к бывшей любовнице ударил собутыльника ножом в грудь
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ранее судимому за кражу и торговлю наркотиками 50-летнему жителю Краснодара грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, мужчина пришел в гости к знакомому. Они распивали алкоголь и поссорились. В ходе конфликта гость ударил хозяина ножом в грудь и ушел. Пострадавший обратился за помощью к соседу, который вызвал скорую помощь и полицию.

Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. Мужчина во всем признался и пояснил свое поведение ревностью к бывшей сожительнице, которая ранее состояла в отношениях с потерпевшим.

На мужчину завели уголовное дело. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до 10 лет колонии. Он находится под стражей, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Краснодару.

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