Краснодарец из ревности к бывшей любовнице ударил собутыльника ножом в грудь
Ранее судимому за кражу и торговлю наркотиками 50-летнему жителю Краснодара грозит до 10 лет лишения свободы.
По данным следствия, мужчина пришел в гости к знакомому. Они распивали алкоголь и поссорились. В ходе конфликта гость ударил хозяина ножом в грудь и ушел. Пострадавший обратился за помощью к соседу, который вызвал скорую помощь и полицию.
Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. Мужчина во всем признался и пояснил свое поведение ревностью к бывшей сожительнице, которая ранее состояла в отношениях с потерпевшим.
На мужчину завели уголовное дело. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до 10 лет колонии. Он находится под стражей, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Краснодару.
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