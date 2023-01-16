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Ударил сожительницу ножом в живот: три года колонии дали жителю Мостовского района

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/udaril-sozhitelnitsu-nozhom-v-zhivot-tri-goda-kolonii-dali-zhitelyu-mostovskogo-rajona
Ударил сожительницу ножом в живот: три года колонии дали жителю Мостовского района

Суд вынес приговор 39-летнему жителю Мостовского района за причинение тяжкого вреда здоровью женщины.

По данным следствия, 31 августа 2022 года ранее судимый мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал своей сожительнице убить ее. Пара снова поссорилась 23 октября. Тогда мужчина ударил женщину не менее трех раз по лицу, а потом нанес ей один удар ножом в живот.

На подозреваемого завели уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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