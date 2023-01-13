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Парень вонзил нож в грудь родственнику во время застолья в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/paren-vonzil-nozh-v-grud-rodstvenniku-vo-vremya-zastolya-v-novorossijske
Парень вонзил нож в грудь родственнику во время застолья в Новороссийске
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В дежурную часть Центрального района полиции Новороссийска поступила информация от фельдшера скорой помощи о госпитализации пациента с проникающим ранением грудной клетки.

Правоохранители выяснили, что 46-летний местный житель накануне пил алкогольные напитки со своим 23-летним близким родственником. Во время застолья между ними произошел конфликт. Парень схватил нож и ударил им родственника в область грудной клетки, причинив его здоровью тяжкий вред.

Полицейские задержали парня и завели на него уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью. За это преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей, сообщает пресс-служба УМВД Новороссийска.

Читайте также: в Адыгее мужчина во время застолья заколол друга ножом. Убийство произошло днем 7 января. Подозреваемого задержали на месте преступления.

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