Парень вонзил нож в грудь родственнику во время застолья в Новороссийске
Происшествия
13.01.2023 11:45
В дежурную часть Центрального района полиции Новороссийска поступила информация от фельдшера скорой помощи о госпитализации пациента с проникающим ранением грудной клетки.
Правоохранители выяснили, что 46-летний местный житель накануне пил алкогольные напитки со своим 23-летним близким родственником. Во время застолья между ними произошел конфликт. Парень схватил нож и ударил им родственника в область грудной клетки, причинив его здоровью тяжкий вред.
Полицейские задержали парня и завели на него уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью. За это преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей, сообщает пресс-служба УМВД Новороссийска.
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