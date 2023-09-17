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В Сочи пенсионер погиб в вылетевшей с дороги «семерке»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-pensioner-pogib-v-vyletevshej-s-dorogi-semerke
В Сочи пенсионер погиб в вылетевшей с дороги «семерке»
Фото t.me/gibddsochi

Авария произошла утром 17 сентября на улице Механизаторов.

По предварительным данным, 66-летний водитель «ВАЗ-2107» превысил скорость, на закруглении дороги не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Автомобиль опрокинулся на бок.

В результате аварии водитель погиб на месте происшествия, полиция проводит проверку по факту ДТП, сообщает УВД по городу Сочи.

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