В Сочи пенсионер погиб в вылетевшей с дороги «семерке»

Авария произошла утром 17 сентября на улице Механизаторов.

По предварительным данным, 66-летний водитель «ВАЗ-2107» превысил скорость, на закруглении дороги не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Автомобиль опрокинулся на бок.

В результате аварии водитель погиб на месте происшествия, полиция проводит проверку по факту ДТП, сообщает УВД по городу Сочи.

Читайте также: на Кубани пьяный водитель насмерть сбил ребенка и взрослого на велосипеде.