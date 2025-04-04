В Сочи педагог умерла на лестнице между уроками

Трагедия произошла в сочинской гимназии № 15 на улице 60 лет ВЛКСМ.

По информации в соцсетях, 45-летней учительнице стало плохо, когда она поднималась по лестнице. На место оперативно вызвали бригаду скорой помощи, но спасти педагога не удалось.

«Администрация города Сочи выражает соболезнования родным и близким безвременно ушедшего педагога. Если потребуется, семье будет оказана необходимая помощь в организации похорон», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе мэрии Сочи.

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