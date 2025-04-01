Пассажир внезапно умер в автобусе в Сочи

Трагический случай произошел днем 31 марта на улице Роз в Центральном районе курорта. Информация о случившемся появилась в социальных сетях.

По словам очевидцев, мужчина резко почувствовал себя плохо и потерял сознание. Пассажиры пытались оказать сочинцу помощь, но результата это не дало.

Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.

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