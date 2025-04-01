Пассажир внезапно умер в автобусе в Сочи
Происшествия
01.04.2025 12:21
Трагический случай произошел днем 31 марта на улице Роз в Центральном районе курорта. Информация о случившемся появилась в социальных сетях.
По словам очевидцев, мужчина резко почувствовал себя плохо и потерял сознание. Пассажиры пытались оказать сочинцу помощь, но результата это не дало.
Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.
Читайте также: мужчина умер на улице в Анапе. Инцидент произошел днем около пересечения улиц Чехова и Мирной. Очевидцы рассказали в социальных сетях, что мужчина шел по тротуару вместе с женщиной. Он внезапно потерял сознание и упал.