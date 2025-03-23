Мужчина внезапно умер на улице в Анапе

Инцидент произошел днем около пересечения улиц Чехова и Мирной.

Очевидцы рассказали в социальных сетях, что мужчина шел по тротуару вместе с женщиной. Он внезапно потерял сознание и упал.

Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть мужчины. Его тело накрыли, причина смерти неизвестна.

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