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Мужчина внезапно умер на улице в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-vnezapno-umer-na-ulitse-v-anape
Мужчина внезапно умер на улице в Анапе
Фото t.me/pva_chp/

Инцидент произошел днем около пересечения улиц Чехова и Мирной.

Очевидцы рассказали в социальных сетях, что мужчина шел по тротуару вместе с женщиной. Он внезапно потерял сознание и упал.

Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть мужчины. Его тело накрыли, причина смерти неизвестна.

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