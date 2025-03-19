Умер знаменитый новороссийский боксер Евгений Петриченко

Спортсмена не стало на 55-м году жизни. О смерти Евгения Петриченко 19 марта сообщила Федерации бокса Новороссийска.

В 17 лет Петриченко стал чемпионом международного турнира в Венесуэле, выполнив норматив мастера спорта международного класса. В 1990 году победил на первенстве СССР в Казахстане.

В 1996 году спортсмен был кандидатом в сборную России на Олимпийские игры в Атланте. В составе команды СССР, а затем и России участвовал в международных турнирах. Боксер завоевал медали в Румынии, Германии и Турции.

«Евгений Петриченко навсегда останется в памяти своих коллег, друзей и поклонников спорта как человек, который вдохновлял своим трудом, упорством и стремлением к победе. Его достижения — пример для настоящих и будущих поколений спортсменов», — написали в Telegram-канале Федерации бокса Новороссийска.

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