В «Сочи Парке» во время работы остановился единственный в РФ аттракцион «Квантовый скачок»
Аттракцион «Квантовый скачок» с пассажирами в кабинах неожиданно остановился вечером 8 марта.
Очевидцы сняли произошедшее на видео и выложили в соцсети. По их словам в результате остановки аттракциона никто из посетителей «Сочи Парка» не пострадал.
Вскоре к аттракциону подошли сотрудники парка. Они снимали людей с «Квантового скачка» вручную при помощи запасной лестницы. По словам очевидцев, позже аттракцион возобновил работу.
«Квантовый скачок» в «Сочи Парке» — единственный в России и шестой в мире аттракцион подобного типа. Он может развивать скорость до 105 км/ч. Аттракцион возобновил работу с конца февраля. До этого он больше года проходил техническое обслуживание.
«Нереальная скорость, всплеск адреналина и непередаваемая радость – вот такие эмоции обещаем смельчакам, готовым совершить свой Квантовый Скачок на любимой горке», — говорится на сайте «Сочи Парка».
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