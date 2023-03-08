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В «Сочи Парке» во время работы остановился единственный в РФ аттракцион «Квантовый скачок»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-parke-vo-vremya-raboty-ostanovilsya-edinstvennyj-v-rf-attraktsion-kvantovyj-skachok
В «Сочи Парке» во время работы остановился единственный в РФ аттракцион «Квантовый скачок»
Фото из соцсетей

Аттракцион «Квантовый скачок» с пассажирами в кабинах неожиданно остановился вечером 8 марта.

Очевидцы сняли произошедшее на видео и выложили в соцсети. По их словам в результате остановки аттракциона никто из посетителей «Сочи Парка» не пострадал.

Вскоре к аттракциону подошли сотрудники парка. Они снимали людей с «Квантового скачка» вручную при помощи запасной лестницы. По словам очевидцев, позже аттракцион возобновил работу.

«Квантовый скачок» в «Сочи Парке» — единственный в России и шестой в мире аттракцион подобного типа. Он может развивать скорость до 105 км/ч. Аттракцион возобновил работу с конца февраля. До этого он больше года проходил техническое обслуживание.

«Нереальная скорость, всплеск адреналина и непередаваемая радость – вот такие эмоции обещаем смельчакам, готовым совершить свой Квантовый Скачок на любимой горке», — говорится на сайте «Сочи Парка».

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