За обрушившийся на ребенка аттракцион будут судить предпринимателя в Адыгее
В Майкопе в декабре завершили расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, которого обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По данным следствия, в мае 2021 года предприниматель арендовал площадку в торгово-развлекательном комплексе с игровым оборудованием и принял в эксплуатацию от собственника аттракцион «Кокосовая пальма». Мужчина не обеспечил безопасную эксплуатацию карусели, которая работала с истекшим сроком службы. В апреле 2022 года один из удерживающих механизмов сломался. Конструкция обрушилась на 9-летнего мальчика, который в тот момент катался на аттракционе. Ребенок получил травмы.
Возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование завершено, материалы дела передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.
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