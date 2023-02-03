За обрушившийся на ребенка аттракцион будут судить предпринимателя в Адыгее

В Майкопе в декабре завершили расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, которого обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следствия, в мае 2021 года предприниматель арендовал площадку в торгово-развлекательном комплексе с игровым оборудованием и принял в эксплуатацию от собственника аттракцион «Кокосовая пальма». Мужчина не обеспечил безопасную эксплуатацию карусели, которая работала с истекшим сроком службы. В апреле 2022 года один из удерживающих механизмов сломался. Конструкция обрушилась на 9-летнего мальчика, который в тот момент катался на аттракционе. Ребенок получил травмы.

Возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование завершено, материалы дела передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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