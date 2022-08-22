В Сочи парень заступился за девушку и до смерти избил мужчину

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступление произошло 13 августа на улице Приморская Набережная рядом с пляжем «Фрегат». СК возбудил уголовное дело.

По данным следствия, 19-летний местный житель находился на пляже в состоянии алкогольного опьянения. Он случайно стал очевидцем конфликта между не знакомыми ему мужчиной и девушкой. Когда ссора закончилась и девушка ушла, парень подошел к 46-летнему местному жителю и ударил его кулаком в лицо. Мужчина упал и потерял сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу, но, несмотря на оказанную помощь, он скончался на следующий день. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На подозреваемого завели уголовное дело по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. В настоящее время молодой человек находится под стражей. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначили судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», видеозапись, запечатлевшая убийство, появилась в соцсетях 21 августа.