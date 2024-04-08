В Сочи парень устроил разборки с водителем, «подрезавшим» его на дороге

Дорожный конфликт произошел днем 8 апреля на улице Пластунской.

О произошедшем сообщили в соцсетях. На кадрах видно, как на проезжей части происходит потасовка, в которой участвуют около семи мужчин. По словам очевидцев, водитель «четырнадцатой» выезжал с территории рынка на улицу Пластунскую, его «подрезал» черный Mercedes. После этого водитель решил выяснить отношения с обидчиком.

Через некоторое время участковые полиции задержали инициатора дорожного конфликта. Им оказался 22-летний местный житель.

«В отношении 22-летнего местного жителя составлен административный протокол. Эту ночь он проведет в одной из камер пункта полиции», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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