В Сочи парень отправился за цветами для девушки и застрял в колючих зарослях

Спасатели ЮРПСО вечером 7 апреля оказали помощь 23-летнему молодому человеку в лесу в Хостинском районе.

Вечером в спасотряд позвонил молодой мужчина и сообщил о том, что застрял в зарослях колючих кустарников в лесу недалеко от садового товарищества «Оазис» и самостоятельно выбраться не может.

Спасатели выехали на место. Чтобы добраться до парня, им пришлось прорубать проход в колючих зарослях высотой в человеческий рост. Молодого человека достали из кустов и вывели в безопасное место. Пострадавший поцарапался и замерз, в медпомощи он не нуждался.

Парень рассказал, что вместе с девушкой пришел в лес, чтобы полюбоваться ночными видами. Он спустился в заросли, чтобы собрать цветы. Пока молодой человек пытался выбраться, его подруга отправилась за помощью, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю.

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