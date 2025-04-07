В Сочи спасатели помогли двоим туристам перейти бушующую горную реку в ущелье

Сообщение о том, что двоим туристам на берегу реки Агура требуется помощь спасателей, поступило в ЮРПСО МЧС России накануне поздно вечером.

Двое молодых людей сами позвонили спасателям и сообщили о том, что впервые оказались в Агурском ущелье, поэтому не знают, в каком месте можно перейти реку, а моста на другой берег нет. Фонарей у парней не было, зарядка на телефоне садилась, а уровень воды в реке поднялся.

На место выехали спасатели Центрального подразделения спасательного отряда МЧС. Они помогли молодым людям перейти реку по безопасному пути и дальше сопроводили их по тропе к выходу из ущелья. Туристы оказались жителями Свердловской и Московской областей. Помощь медиков им не потребовалась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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