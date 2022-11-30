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В Сочи пальмам поставили капельницы, чтобы спасти растения от вредителей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-palmam-postavili-kapelnitsy-chtoby-spasti-ih-ot-vreditelej
Видео канала «Кубань 24»

Так растения восстанавливают после летней атаки пальмовой бурильщицы. Она попала в Сочи восемь лет назад, прибыв из Италии вместе с саженцами для озеленения города.

За свою двухнедельную жизнь насекомое может заразить около 15 пальм. И если ему не противостоять, то уже через несколько лет главная здравница страны может лишиться своего растительного украшения.

Пострадавшие пальмы обрабатывают спецпрепаратами и подпитывают витаминами.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи от вредителей обработают 6,5 тыс. пальм.

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