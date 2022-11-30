В Сочи пальмам поставили капельницы, чтобы спасти растения от вредителей
Общество
30.11.2022 11:11
Так растения восстанавливают после летней атаки пальмовой бурильщицы. Она попала в Сочи восемь лет назад, прибыв из Италии вместе с саженцами для озеленения города.
За свою двухнедельную жизнь насекомое может заразить около 15 пальм. И если ему не противостоять, то уже через несколько лет главная здравница страны может лишиться своего растительного украшения.
Пострадавшие пальмы обрабатывают спецпрепаратами и подпитывают витаминами.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи от вредителей обработают 6,5 тыс. пальм.
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