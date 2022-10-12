В Сочи от вредителей обработают 6 тыс. 500 пальм

Фото пресс-службы администрации Сочи

Химическую обработку от пальмового долгоносика и пальмового мотылька на курорте ведут ежемесячно с апреля по ноябрь по ночам. Дополнительно растения обрабатывают от карантинных вредителей — самшитовой огневки, американской белой бабочки.

В этом году шестикратно обработают 6 тыс. 500 пальм на муниципальной территории.

«Кроме того, большая работа проводится по сносу зараженных пальм, которые, к сожалению, нельзя спасти», — рассказал глава департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Ростислав Гончаров.

С января прошлого года на всей территории Сочи спилили в общей сложности 2 тыс. 300 пальм. Деревья утилизировали в дробилке, чтобы не допустить распространения вредителей.

В рамках программы компенсационного озеленения на их месте высаживают новые пальмы. Уже высадили 400 деревьев трахикарпуса Форчуна, финика канарского, вашингтонии нитеносной, бутии и хамеропса. До конца года планируют высадить еще порядка 400 пальм, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи на обработку пальм от вредителей дополнительно выделили 20 млн рублей.