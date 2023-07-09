В Сочи ожидается резкий подъем воды в горных реках

По прогнозу синоптиков, до конца суток 10 июля из-за сильных дождей и ливней в отдельных реках Сочи уровень воды поднимется с достижением опасных отметок.

В связи с этим в городе объявили штормовое предупреждение. Жителей домов, живущих возле рек призвали подготовиться к возможным подтоплениям: создать уплотнения в притворах окон и дверей, очистить от мусора водосбросные канавы, освободить подвалы, предусмотреть вывод домашних животных, закрыть вентиляционные отверстия в подвалах.

При возникновении ЧС необходимо звонить по телефонам: 101 или 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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