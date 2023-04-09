В Сочи отремонтируют туристическую тропу в Агурском ущелье

Маршрут, ведущий к Агурским водопадам, является одним из наиболее популярных в Сочинском нацпарке.

В 2021 году пешеходный мост через реку Агура разрушился во время разгула стихии. Из-за этого официальный маршрут в ущелье существенно сократился. Несмотря на отсутствие моста многие туристы переходят горную реку вброд, чтобы пройти к Агурским водопадам или на Орлиные скалы.

Туристическую тропу в Агурском ущелье начнут приводить в порядок с 10 апреля. Ремонтно-восстановительные работы продлятся до конца июня.

«В этот период времени по маршруту будет производить перемещение негабаритного груза, просим отнестись с пониманием. Приносим извинения за временные неудобства!», — говорится в сообщении Сочинского национального парка.

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