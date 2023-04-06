Сочинский нацпарк закрыл для посещения часть туристических объектов

Соответствующий приказ опубликовали на сайте Сочинского национального парка. Для посещения туристов с начала апреля на неопределенный срок закрыли все объекты, находившиеся на агентском обслуживании.

Доступ к туристическим объектам нацпарка ограничили в разных частях Сочи: в Лазаревском районе, Кудепсте, Мацесте, Дагомысе, Адлере и Красной Поляне. С полным списком закрытых объектов можно ознакомиться по ссылке в приказе № 160.

Жителей и гостей курорта убедительно попросили не посещать эти объекты до их официального открытия и соблюдать природоохранный режим, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

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