Сочинский нацпарк закрыл для посещения часть туристических объектов
Общество
06.04.2023 11:09
Соответствующий приказ опубликовали на сайте Сочинского национального парка. Для посещения туристов с начала апреля на неопределенный срок закрыли все объекты, находившиеся на агентском обслуживании.
Доступ к туристическим объектам нацпарка ограничили в разных частях Сочи: в Лазаревском районе, Кудепсте, Мацесте, Дагомысе, Адлере и Красной Поляне. С полным списком закрытых объектов можно ознакомиться по ссылке в приказе № 160.
Жителей и гостей курорта убедительно попросили не посещать эти объекты до их официального открытия и соблюдать природоохранный режим, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.
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