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Изменилось время работы популярных туристических объектов в нацпарке Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/izmenilos-vremya-raboty-populyarnyh-turisticheskih-obektov-v-natsparke-sochi
Изменилось время работы популярных туристических объектов в нацпарке Сочи
Фото npsochi.ru

В соцсетях Сочинского национального парка сообщили об изменении графика работы местных достопримечательностей.

Теперь посетить «Волконское ущелье», «Орлиные скалы», «Агурское ущелье и водопады» и «Змейковские водопады» можно с 9:00 до 18:00. Аналогичный график работы и у «33 водопадов», но продавать билеты на их посещение прекратят уже в 17:00.

При этом сейчас недоступными для посещения оказались «Смотровая башня на горе Большой Ахун», «Берендеево царство», «Чудо-Красотка», «К перевалу Аишхо», а также прогулочные маршруты «Ажек» и «Пасть Дракона».

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