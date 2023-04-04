Изменилось время работы популярных туристических объектов в нацпарке Сочи

В соцсетях Сочинского национального парка сообщили об изменении графика работы местных достопримечательностей.

Теперь посетить «Волконское ущелье», «Орлиные скалы», «Агурское ущелье и водопады» и «Змейковские водопады» можно с 9:00 до 18:00. Аналогичный график работы и у «33 водопадов», но продавать билеты на их посещение прекратят уже в 17:00.

При этом сейчас недоступными для посещения оказались «Смотровая башня на горе Большой Ахун», «Берендеево царство», «Чудо-Красотка», «К перевалу Аишхо», а также прогулочные маршруты «Ажек» и «Пасть Дракона».

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