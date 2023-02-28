Единственную в России плантацию японского бамбука вырубают в нацпарке Сочи

Плантацию бамбука вида японский мадаке, он же листоколосник бамбуковидный, в сочинском Дендрарии вырубают, чтобы сохранить корневища для дальнейшего восстановления.

Уникальные 18-метровые побеги являются одной из местных достопримечательностей. В настоящее время это единственная в России крупная плантация, ее площадь составляет около 800 кв. м. После того, как бамбук зацвел, было принято решение о вырубке. Приступить к ней удалось только сейчас — до этого мешали снегопады и ливни.

Ведущий научный сотрудник сочинского нацпарка Галина Солтани сообщила, что своевременное удаление надземной части растения позволит спасти корневища.

«Листоколосник после цветения погибает — так в 60-х годах на побережье погибли другие крупные плантации данного вида. Однако если срезать надземную часть во время цветения, то есть высокая вероятность сохранения корневищ. Имеются наблюдения, которые показывают, что после этого побеги восстанавливаются», — сказала Солтани.

Сохранить корневища важно еще и потому, что взять новые семена на плантации после цветения не получится. Причиной этого стали неблагоприятные погодные условия. Тепло в конце января, вызвавшее цветение бамбука, сменилось ливнями, снегопадами и заморозками в середине февраля.

«Обычно листоколосник цветет в апреле. Теперь же, учитывая зимние температуры, нельзя гарантировать, что семена завяжутся, и их можно будет собрать. А семян такого бамбука нет, по нашим данным, нигде в России», — цитирует Солтани ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в нацпарке Сочи впервые за 59 лет зацвел бамбук. Сотрудникам нацпарка предстоит спасти от гибели 800 кв. м плантации. Одним из эффективных способов является обрезка растения и внесение комплексных удобрений для сохранения корневой системы и поэтапного восстановления надземной части.