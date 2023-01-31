В нацпарке Сочи впервые за 59 лет зацвел бамбук, плантация под угрозой гибели
В нижней части парка «Дендрарий» началось цветение листоколосника бамбуковидного, он же японский мадаке. Растение цветет раз в 60 лет, а потом погибает.
Стебли листоколосника в высоту достигают 17 м, а диаметр стеблей — до 10 см. Это один из крупнейших видов на Черноморском побережье. В «Дендрарий» листоколосник завезли в 1964 году, и сейчас растению около 59 лет.
«Прежде в парке цвели листоколосник Кастиллона в 1965 году, листоколосник Бориана в 1970 году. Еще один вид листоколосника цвел на соседней куртине в апреле 1997 года. Плантация была срезана «на пень», проведены реабилитационные мероприятия. Только спустя 20 лет, к 2023 году, бамбук восстановился, и стебли уже достигают нормальных размеров в нижней части парка «Дендрарий», — рассказала ведущий научный сотрудник Галина Солтани.
Сотрудникам нацпарка предстоит спасти от гибели 800 кв. м плантации. Одним из эффективных способов является обрезка растения и внесение комплексных удобрений для сохранения корневой системы и поэтапного восстановления надземной части. Но есть и иные методы.
На совещании, которое руководство парка провело 31 января, решили промаркировать все стебли цветущей плантации и продолжить наблюдение до 14 февраля, сообщает пресс-служба ФГБУ «Сочинский национальный парк».
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